Увел у миллиардера: на кого футболист Смолов променял внучку Бориса Ельцина

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Футболист Федор Смолов начал встречаться с «первой вице-мисс России-2018» Виолеттой Тюркиной

Увел у миллиардера: на кого футболист Смолов променял внучку Бориса Ельцина

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Читайте нас в: Дзен Новости

Вместе с родственницей первого президента России спортсмен встречался три года. Поговаривали, скоро пара узаконит отношения.

Стало известно, на кого футболист Федор Смолов променял внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву. Новой избранницей оказалась «первая вице-мисс России-2018» Виолетта Тюркина, которая до встречи со спортсменом была в отношениях с миллиардером Дмитрием Мазепиным, пишет 7Дней.ru.

Смолов и Юмашева были вместе три года. Футболисту на момент знакомства было 29 лет, а родственнице первого президента России всего 17 лет. Но возраст для молодых не стал преградой. Все эти годы пара не подтверждала роман, но вместе они выходили в свет, много путешествовали и по слухам планировали пожениться. Но до ЗАГСа дело так и не дошло.

Виолетта Тюркина, I Вице-мисс Россия-2018Виолетта Тюркина, I Вице-мисс Россия-2018. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Теперь свое тепло, нежность и заботу Смолов дарит Тюркиной. О девушке известно немного. Ей 24 года, она родилась в Белгороде, училась в Испании, там же и окончила школу. Еще во время участия в конкурсе многие отмечали, что Тюркина в совершенстве владеет испанским и английским языками. Эффектная блондинка увлекается спортом, катается на сноуборде и серфе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян скоро станут родителями.

-12° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.77
0.62 64.99
1.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря

Последние новости

1:19
Увел у миллиардера: на кого футболист Смолов променял внучку Бориса Ельцина
0:51
Владимир Путин призвал поддерживать инвалидов, учитывая их личные особенности
0:30
«Мы просто блевали»: Сати Казанова раскрыла страшную зависимость Виктории Бони
0:09
Под завалами погиб человек — в Забайкалье на золотом руднике обрушилась порода
23:48
Больше, чем коллеги: как найти свою любовь на работе?
23:27
«Шпион из США» оставил без денег одинокую москвичку

Сейчас читают

Основатель премии «Событие года» Лемешева: людям нужно душевное семейное кино
"Я не тетя": фантастическое сходство дочери и сестрички Началовой потрясло народ
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Как пережить холода без потерь для своего здоровья

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео