У ЕС есть две «лазейки», чтобы покупать российскую нефть после ввода потолка цен

Несмотря на санкции и громкие заявления, Россия продолжит быть лидером, а Евросоюзу останутся «окольные» пути и мелкие лазейки.

Европейский союз (ЕС) с 5 декабря вводит новые нефтяные ограничения, а именно — потолок цен на российское черное золото. Финансовый аналитик Игорь Юшков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснил, чем подобное решение может обернуться для Европы, нанесет ли это какой-либо вред России и какими «окольными» путями европейские страны будут продолжать закупать российскую нефть.

Во-первых, отметил эксперт, потолок цен и эмбарго не имеют абсолютного влияния. К примеру, они не распространяются на нефтепровод "Дружба", по которому российское черное золото закупают Польша и Германия.

«Когда они обсуждают потолок цены, это как бы не для себя. Трубопроводные поставки, к примеру, по нефтепроводу "Дружба" и Польша, и Германия, и Центральная Европа продолжают получать нефть. На трубопровод не распространяется ни потолок цен, ни эмбарго», — объяснил Игорь Юшков.

Во-вторых, подчеркнул финансист, в ЕС выступают за крайне высокий потолок цен, и не просто так. Европа сталкивается с двумя сценариями. Если ценовой потолок будет ниже, то Россия столкнется с проблемами экспорта и будет поставлять нефть не в Европу, а в другие страны. И в таком случае возникнет дефицит на мировом рынке, а цены взлетят до небес. Странам Евросоюза придется закупать нефть из альтернативных источников. К слову, все они невыгодны в плане затрат на транспортировку.

«А если и Россия свой экспорт сократит, тогда любая нефть в мире будет дороже и это будет провоцировать массовый дефицит и рост цены», — рассказал Юшков.

Как объяснил Игорь Юшков, Россия выходит на азиатский рынок, а те, кто поставлял нефть в Азию, отправят свои ресурсы в Европу. Таким образом, Россия увеличит и свои поставки, и даст Евросоюзу «лазейку» для закупки нефти у бывших азиатских поставщиков. Но в конечном итоге, Россия продолжит быть лидером, а Евросоюзу останутся «окольные» пути и мелкие лазейки.

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