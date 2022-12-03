Эльдар Рязанов страдал из-за продолжения «Иронии судьбы»: «Ему нужны были деньги»

Гений отечественного кино на закате своей жизни бедствовал. Получив гонорар за авторские права, режиссер плохо себя чувствовал после увиденного на экране.

Режиссер фильма «Ирония судьбы или С легким паром!» Эльдар Рязанов скрипя зубами дал согласие на современное продолжение картины в 2007 году. Народный артист РФ Андрей Житинкин раскрыл подробности разговора с легендой после того, как на большой экран вышел «Ирония судьбы. Продолжение» от Тимура Бекмамбетова.

По словам Житинкина, Рязанов рассказал ему, как представители телеканала напрямую ему предложили «осовременить» новогодний отечественный хит. Коллега решил поинтересоваться, почему режиссер пошел на это.

«Он сказал, что это было предложение, от которого он не мог отказаться. Ему нужны были уже деньги в конце жизни, и он дал согласие переснять „Иронию судьбы“, а потом так страдал! Для художника это не то, что повтор, а просто плевок назад в историю!» — заявил Андрей Житинкин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на первом российском фестивале авторского кино «Зимний».

Фильм «Ирония судьбы. Продолжение» вобрал в себя богатый состав актеров, что называется первого эшелона. При чем на экране можно было наблюдать и звезд оригинальной истории. Так, в главных ролях снялись Константин Хабенский, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Александр Ширвиндт и другие. В прокате лента собрала около 50 миллионов долларов в России, в мире — 55,6, при этом учитывая, что бюджет на фильм составлял лишь пять миллионов долларов. Отзывы критиков нельзя назвать однозначными, а вот поклонники резко отреагировали на то, как изобразили любимых героев.

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы. Продолжение», реж. Тимур Бекмамбетов, 2007 г.





К счастью или к сожалению, но на этом история с перезапусками «Иронии судьбы» не заканчивается. До этого стало известно, что в 2022 году снимается «новогодний подарок» всем россиянам: «Самоирония судьбы». Героиню Надежды Шевелевой сыграет поющая ведущая Ольга Бузова, а вот Ипполита Георгиевича изобразит не кто иной, как Филипп Киркоров.

Ремейк еще не вышел, а уже и в хвост, и в гриву разнесен множеством россиян и знаменитостей. Похожего мнения придерживается и Андрей Житинкин.

«Лучше пусть оставят оригинал», — сказал народный артист РФ.

Но, похоже, мнения коллег не волнуют съемочный состав шутливого перезапуска. Например, самого Киркорова. Ранее 5-tv.ru писал, как певец пообещал, что его Ипполит взорвет пространство.