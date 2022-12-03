Россия усилит оборону северных границ при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

В Минобороны разрабатывают сценарии обеспечения безопасности страны на случай размещения вооружений альянса в скандинавских странах.

При вступлении Финляндии и Швеции в НАТО перед Россией встанет задача наращивания войск на северном направлении и планирование ракетных ударов по территориям новых членов альянса. Об этом пишет издаваемый Минобороны РФ журнал «Военная мысль».

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО нужно рассматривать как наиболее актуальный вызов России в связи с тем, что протяженность ее границы со странами блока увеличится более чем на тысячу километров. При этом на территории данных государств, по аналогии с Норвегией, могут быть размещены подразделения вооруженных сил НАТО и созданы склады вооружения и военной техники.

Отмечается, что возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов несет угрозу нанесения ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуре Архангельской области и соседних регионов.

До этого в Кремле сообщили, что Минобороны уже разрабатывает сценарии обеспечения безопасности России на случай размещения вооружений НАТО в Финляндии и Швеции.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва зеркально ответит в случае размещения западных вооружений в Финляндии и Швеции после их вступления в НАТО.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, заявки на вступление в НАТО скандинавские страны подали 18 мая. Соответствующие протоколы были подписаны 5 июля, а полноценными членами военного блока Финляндия и Швеция станут после ратификации этих документов.