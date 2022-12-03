Глава Курчатовского института объяснил, почему биологическое оружие страшнее ядерного

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Глава Курчатовского института Ковальчук предложил идею о создании «биологическое МАГАТЭ»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Ядерное оружие, когда-то считавшееся самым страшным, потеряло свое первенство.

Биологическое оружие, которое действует тихо и незаметно, страшнее ядерного. Такое мнение высказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Конгрессе молодых ученых.

Как считает специалист, необходимо создать отдельную международную организацию, которая будет отвечать за контроль подобного оружия.

«Я убежден, что сегодня, продолжая углубленное расследование деятельности американцев на Украине, необходимо подвести дело к созданию международных институтов, некого биологического МАГАТЭ», — заявил он, выступая на II Конгрессе молодых ученых.

Ковальчук добавил, что генетика — куда большая угроза современному миру, чем ядерное оружие 70 лет назад. Биооружие опаснее из-за своей незаметности.

«Опасность его именно в том, что этот вызов незаметный, он не ощутим. Всем кажется, ничего не происходит, а на самом деле происходит очень много и может происходить еще более серьезная и непонятная вещь», — объяснил опасность угрозы глава НИЦ «Курчатовский институт».

Специалист добавил, что для противодействия новейшим вызовам подготовлена стратегия развития природоподобных технологий и инструментарий для реализации, две программы, запущенные указами президента РФ Владимира Путина и соответствующими постановлениями правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как биолаборатории США могут уничтожить человечество.

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