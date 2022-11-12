Внимание к проблеме пытаются привлечь научные журналы, но общественность игнорирует «опасные игрушки» США, разбросанные по всему миру.

США запустили по всему миру «смертельную лотерею». Настоящей катастрофой грозит человечеству их сеть биолабораторий. Как выяснили американские журналисты, безопасность там вообще никого не волнует, произошли уже сотни случаев заражения ученых, но об этом умолчали. Более того, не появилось никаких новых мер защиты.

Не особо озабочены в биолабораториях США и вопросом безопасной утилизации отходов. Подробности — у Алены Ямановой.

Аспирантка Университета Вашингтона в Сент-Луисе экспериментировала со штаммом лихорадки Чикунгунья. Пытаясь ввести препарат подопытной больной мыши, уколола палец. И забыла об этом. Через несколько дней проявились все симптомы: высокая температура, сыпь и ужасная боль. Кроме руководства центра исследований об этом никто не знал до публикации расследования портала The Intercept. Проанализировав 5,5 тысячи документов, эксперты рассказали о сотнях утечек вирусов в лабораториях с якобы феноменальным уровнем безопасности.

«Большинство ведущих медицинских изданий в США намеренно упускают из виду важные аспекты происхождения вирусов. Фактически замалчивают свидетельства о лабораторном происхождении многих инфекций», — отмечает сотрудница некоммерческой общественной организации «Право Америки знать правду» Эмили Копп.

«С такими штаммами нужно обращаться очень-очень осторожно. Всемирная Организация Здравоохранения права, когда требует повысить уровень безопасности при проведении таких исследований, проводить расследование по каждому нарушению протокола, мы уничтожаем все модификации самых опасных вирусов», — считает профессор медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Сан-Франциско Моника Ганди.

Частные лаборатории в США могут проводить собственные эксперименты без какого-либо согласования. Только потом в отчетах появляются сообщения о «неких сбоях». Зафиксированы случаи неправильной утилизации отходов.

«Пластик — подобие „капсулы“, из которой патогены могут попадать в грунтовые воды. Вирусам чикунгуньи, Зика, желтой тропической лихорадки достаточно пары капель воды, чтобы начать активно размножаться», — добавила профессор Стэнфордского университета Дезире Ла Бо.

Возможно к следующему заседанию Совбеза ООН по теме биолабораторий с этим докладом The Intercept ознакомятся и представители тех стран, которые допустили на свою территорию американских врачей. Мария Захарова, представитель МИД РФ уверена, что США делают все это в коммерческих целях.

«Если такая преступная халатность царит в биолабораториях непосредственно на территории Америки, представьте, насколько американским ученым плевать на то, как охраняются штаммы в других странах. И если произойдет какая утечка, то это будет отличным поводом провести внешнее включенное наблюдение (исключительно в научных целях, конечно), а затем еще и продать лекарства пострадавшему населению. Беспроигрышная лотерея. Смертельная», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Работа этих центров засекречена, но есть данные, что фабрики по разработке высокопатогенных вирусов давно и успешно работают в Грузии, Лаосе, Ливане, Индонезии, Малайзии, Пакистане, Киргизии, Южной Корее, на Филиппинах и во Вьетнаме. О разработках биооружия на территории Украины Минобороны РФ сообщало неоднократно.

«Даже из тех документов, которые захватили наши военные, очевидно, что в промышленных объемах нарабатывались патогены. Там чума, сибирская язва, лептоспироз, Конго-Крымская лихорадка, ну, еще некоторые экзотические виды, которых в общем-то на Украине никогда не было», — заметил эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин.

Неудивительно, что единицы американских СМИ подхватили эту новость и доклад The Intercept не получил широкой огласки. Пугает то, что это расследование совершенно не означает, что за центрами усилят контроль. А значит, серьезная угроза выхода вирусов за пределы лабораторий сохраняется.