Пережившая инсульт Кондулайнен ушла из профессии и собралась замуж

Актрисе пришлось изменить привычный образ жизни. Она старается соблюдать все рекомендации врачей, но признается: все же хочется жить на полную катушку!

Елена Кондулайнен, которая два года назад пережила инсульт, рассказала, как болезнь изменила ее жизнь. Актриса приняла сложное, но важное для своего здоровья решение — уйти из профессии.

Инсульт настиг Кондулайнен во время встречи с друзьями. Она выпила бокал шампанского, а дальше все как в тумане. С каждой секундой ей становилось лишь хуже. Тело внезапно онемело. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили знаменитость в больницу, где у нее диагностировали нарушение кровоснабжения головного мозга. На некоторое время актриса потеряла память и позабыла прошлую жизнь.

Благодаря усилиям врачей Кондулайнен удалось выжить. Но от привычной жизни практически ничего не осталось. По рекомендации медиков, ей необходимо соблюдать диету, регулярно проходить реабилитационные курсы, гулять на свежем воздухе с палками для скандинавской ходьбы. Хотя в глубине души она мечтает вновь встать на горные лыжи и сесть за руль. Но какие-либо нагрузки противопоказаны. Именно поэтому Кандуланен решила уйти из профессии.

«Я будто в замедленной съемке», — поделилась актриса в шоу Леры Кудрявцевой.

Однако полностью ставить крест на себе знаменитость не намерена! В 64 года она еще не прочь в пятый раз отправиться в ЗАГС. Ведь даже во время лечения в больнице замечала внимание представителей противоположного пола в свою сторону.

«Кина не будет. <…> У меня ухажеры были даже в клинике. Я еще и замуж выйду!» — пообещала актриса.

За кого именно собралась Кандулайнен замуж, она не уточнила. Но пару месяцев назад рассказывала, что впервые после инсульта собралась с силами и сходила на свидание. Возможно, тот мужчина и покорил сердце знаменитости.

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