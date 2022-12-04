«Клоун»: украинского политика Ляшко подняли на смех за фото в боевой форме

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Экс-депутата Рады Олега Ляшко подняли на смех за фото в боевой форме

«Клоун»: украинского политика Ляшко подняли на смех за фото в боевой форме

Фото: Twitter / Олег Ляшко

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Экс-депутат Верховной рады прославился благодаря неординарным выходкам. То землю ел, то к зданию украинского правительства приводил коров.

Украинцы высмеяли новое фото экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко. В честь 50-летия политик опубликовал в Twitter снимок, облачившись в военную форму. Вместо поздравлений получил порцию критики.

«Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться»;

«Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей», — написали украинцы.

Другой пользователь сервиса микроблогов и вовсе не смог сдержаться и стал оскорблять Ляшко.

«Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности», — объяснил он.

Многие отметили, что в свой день рождения Ляшко вместо поздравлений с утра пораньше надел форму и, чтобы порадовать граждан, отправился на фотосессию. При этом военная форма выглядит слишком чистой.

«Ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся», — отметил один из украинцев.

К слову, Ляшко не в первый раз шокирует сограждан. Так, в 2011 году, выступая на одном из заседаний в Верховной раде, он достал мешочек земли и начал ее есть. А в 2016 году к зданию парламента привел коров.

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