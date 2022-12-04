«Я плохая бабушка»: Федосеева-Шукшина пожаловалась на безразличие родных

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 95

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о нежелании внуков общаться с ней

«Я плохая бабушка»: Федосеева-Шукшина пожаловалась на безразличие родных

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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В последние годы актриса немало публично конфликтовала со своим семейством. Со временем скандалы между родственниками прекратились. Но тихая гладь для Федосеевой-Шукшиной оказалась более пугающей.

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о том, что происходит в ее жизни, и как складываются отношения с родственниками. Напомним, на протяжении нескольких лет актриса скандалила с семьей из-за недвижимости, обвиняла родственников в безразличии. Те, в свою очередь, пытались оправдаться. Казалось, до правды не достучаться.

Теперь родственники совсем позабыли о знаменитости. Внук Василий, сын Ольги Шукшиной, которому актриса подарила одну из московских квартир, сейчас редко навещает бабушку и справляется о ее здоровье. Внучка Аня, дочка Марии Шукшиной, и вовсе судилась с бабушкой из-за недвижимости в Северной столице и ругалась из-за квадратных метров в Финляндии.

«Аня редко приходит. Я Васю очень люблю, но опять-таки, редко видимся. Я их очень всех люблю. Думаю, они меня тоже любят, просто иногда стесняются. Может, времени нет», — с грустью сказала Федосеева-Шукшина на федеральном канале.

И если раньше актриса обвиняла родственников, то теперь задумывается, возможно, ее упущение, что внуки не с таким трепетом относятся к ней, не проявляют должного внимания и заботы.

«Я вообще-то плохая бабушка, потому что, когда родилась Анечка, у меня не было времени: я много работала, снималась. А надо гулять, надо встречаться, рассказывать, читать книжечки. У меня этого не получалось», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Филипп Киркоров прилюдно обматерил Марию Шукшину.

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