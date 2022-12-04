Что взорвать и на кого переложить вину за последствия — украинские националисты уже решили. Курируют все британские спецслужбы.

Киевский режим готовит очередную провокацию, курируют которую британские спецслужбы. Как сообщил источник РИА Новости, украинские националисты при участии канадской частной военной компании GardaWorld намерены сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

«По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) — Одесса (Украина)», — уточнял информатор издания.

Кроме того, осведомленный источник отметил, что на припортовом заводе Одессы борцы за киевский режим задумали взорвать крыши хранилищ опасных веществ и цехов. При этом все вышеуказанное намерены подать как «ракетный удар» со стороны Вооруженных сил России — то есть в очередной раз переложить вину за преступления на тех, кто, напротив, пытается уберечь людей от непоправимых последствий действий властей Украины.

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области», — также говорится в заявлении источника РИА Новости.

В заключение информатор отметил, что цель диверсии — лишить РФ возможности нормально поставлять аммиак в другие страны. Прежде всего туда, где в этом очень нуждаются, — в развивающиеся страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевиков ВСУ вместо стрельб заставляли рыть окопы в надежде обмануть разведку России.