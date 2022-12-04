В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 22

Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях

В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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Графики стабилизационных отключений не действуют ни в одной области Незалежной.

Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины. Эту информацию сообщили в местной энергетической компании.

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении на сайте компании.

Незадолго до этого стало известно, что на территории Украины прозвучали сигналы о ракетных ударах, напугавшие жителей. Однако они оказались ложными. Возможно, таким способом киевский режим пытается держать в постоянном страхе свой народ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страдающие от отключений электричества украинцы начали воровать генераторы.

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