Видео: Ледяная глыба убила восьмилетнего мальчика в детсаду Магадана
Снежная глыба убила восьмилетнего мальчика в детском саду в Магадане
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; Telegram / Магадан ЧП; 5-tv.ru
Шансов выжить у малыша практически не было.
В Магадане восьмилетнего ребенка убило снежной глыбой. Трагедия произошла в одном из детских садов города. Как сообщили в Следственном комитете региона, огромная масса с сосульками сошла с кровли здания и свалилась на крошечного мальчика. Кадры и видео с места происшествия появились в Telegram-каналах.
Кадры с места трагедии в детском саду Магадана.
На снимках с места происшествия видно, что свисающие с крыши дошкольного учреждения сосульки способны убить любого взрослого человека. Почему их не убирали в целях безопасности детей — неизвестно.
Кадры с места трагедии в детском саду Магадана.
На данный момент на территории детского сада работает оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что несовершеннолетний водитель сбил женщину на востоке Москвы.
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