В США назвали два слова, способные остановить конфликт на Украине

Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО прислушаются к предложению Эммануэля Макрона.

Всего два слова — «гарантии безопасности» — могли бы остановить украинский конфликт. Об этом заявил редактор издания 19FortyFive Джек Бакби.

По мнению американского журналиста, страны Запада легко бы могли положить конец противостоянию, предоставив России гарантии безопасности. При этом Бакби напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение», — полагает журналист.

Он добавил, что началом урегулирования украинского конфликта может стать отказ Швеции и Финляндии от вступления в НАТО.

В свою очередь читатели германского издания Die Welt тоже поддержали предложение Макрона. По их мнению, французский лидер был прав, когда указал «коллективному Западу» на необходимость учитывать все обеспокоенности Москвы относительно украинского кризиса и предложил дать РФ гарантии безопасности по итогам переговоров по Незалежной. Правда, отметили немцы, раздавать ценные советы Макрону стоило до того, как «донбасский вопрос» перерос в катастрофу.

Резонансное заявление Макрон сделал в интервью для телеканала TF1. Говоря о будущей архитектуре Европы, президент Франции отметил, что она невозможна без учета интересов России и урегулирования всех спорных ситуаций. Макрон добавил, что после разрешения украинского кризиса мировому сообществу придется тщательно разобраться в ситуации и дать гарантии безопасности всем заинтересованным в этом сторонам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании встретиться с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС.