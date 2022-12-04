Тело женщины с пулевым ранением обнаружили у храма на юго-востоке Москвы

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 65

Жертва за несколько минут до гибели позвонила родным и сообщила, что скоро придет домой.

Фото, видео: Telegram / Прокуратура города Москвы; 5-tv.ru

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На юго-востоке Москвы на парковке возле храма обнаружили тело женщины. Как оказалось, она умерла вследствие огнестрельного ранения и пролежала в припаркованной машине всю ночь.

«На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сидении обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — сообщил представитель прокуратуры города Москвы.

По данным источника 5-tv.ru, жертва всего за несколько минут до своей смерти позвонила домой и сообщила родным, что скоро придет. Утром ее обнаружили на заднем сидении красной иномарки. В стекле задней двери виднеется пулевое отверстие.

Сотрудники главного управления МВД по Москве и Следственного комитета начали проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ледяная глыба убила восьмилетнего мальчика в детском саду Магадана.

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