Без комплексов: молодая жена Евгения Петросяна показала фигуру в купальнике

Татьяна Брухунова с гордостью продемонстрировала свои формы в социальных сетях, чем вызвала волну сплетен и обсуждений.

Молодая жена 77-летнего Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в новом купальнике, опубликовав фото в своем блоге.

Пышные формы женщины вызвали восхищенные комментарии поклонников. Они завалили Брухунову вопросами о купальнике и диете. Но никаких диет 33-летняя Татьяна не придерживается и просто старается «быть здоровой».

«Я не закрываюсь. У меня на эту тему вообще нет комплексов. Ношу то, что люблю и в чем мне комфортно», — написала супруга Петросяна.

При этом некоторые подписчики предположили, что Татьяна может быть беременна — уж слишком проглядывается на фото округлившийся животик.

Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в новом купальнике. Фото: Instagram* / bruhunova

Кстати, фотография сделана на Мальдивах, где сейчас Брухунова отдыхает вместе со своим мужем, в браке с которым уже три года. У супругов есть двухлетний сын Ваган, но помимо его воспитания Татьяна успевает заниматься работой — к слову, она занимает должность помощницы Евгения Петросяна. Любые пикантные вопросы, касающиеся ее неравного брака, женщина считает верхом нетактичности, хотя к повышенному интересу публики уже привыкла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова отдыхает от сына и мужа.

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