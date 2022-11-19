Двое детей погибли в результате взрыва в доме на Сахалине

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 62

Местные власти назвали предварительную версию ЧП.

Двое детей погибли в результате взрыва в доме на Сахалине

Фото: 5-tv.ru

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Двое несовершеннолетних детей погибли вследствие взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Тымовское в Сахалинской области. Трагичную новость сообщил региональный губернатор Валерий Лимаренко.

«По уточненным данным, 4 человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них 2 детей», — написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что всего в подъезде проживало 33 человека. Шестерых из них пока не удалось найти. Подъезд обрушился с пятого по первый этажи.

Местные власти также назвали предварительную причину ЧП в пятиэтажке. По версии администрации, взрыв в одной из квартир произошел из-за неправильного хранения и эксплуатации баллонов с бытовым газом.

Спасатели продолжают загребать завалы и искать людей. На месте работают десятки оперативных служб.

ОБНОВЛЕНИЕ 09:23: глава Сахалинской области сообщил о троих погибших детях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за день до ЧП в многоэтажке местные жители жаловались на сильный запах газа.

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