Считавшегося пятым погибшим при взрыве газа в доме Нижневартовска реанимировали
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На месте продолжают работать спасатели. Из обрушенного здания уже эвакуировали более 200 человек, среди которых более 40 — дети.
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре
Считавшегося пятым погибшим при взрыве газа в доме Нижневартовска реанимировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
После ЧП из обрушенного здания уже эвакуировали более 200 человек, среди которых более 40 — дети. Детали трагедии уточняются. На месте работают экстренные службы. Кроме того, прибыл глава города.
Предварительно, под завалами могут оставаться люди. Среди них, возможно, есть несовершеннолетний.
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