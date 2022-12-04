Считавшегося пятым погибшим при взрыве газа в доме Нижневартовска реанимировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

После ЧП из обрушенного здания уже эвакуировали более 200 человек, среди которых более 40 — дети. Детали трагедии уточняются. На месте работают экстренные службы. Кроме того, прибыл глава города.

Предварительно, под завалами могут оставаться люди. Среди них, возможно, есть несовершеннолетний.