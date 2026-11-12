Автомобиль с полковником взорвался на ходу под Санкт-Петербургом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 89 0

Взрывное устройство сработало дистанционно, когда военнослужащий выезжал со двора.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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При взрыве автомобиля под Санкт-Петербургом погиб военный

Автомобиль с российским военнослужащим взорвался во время движения на Колпинском шоссе в Шушарах. В результате происшествия погиб полковник, проходивший службу в 6-й армии ВВС и ПВО. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника издания, взрыв произошел в тот момент, когда военнослужащий выезжал со двора на Колпинское шоссе. Машина находилась в движении. Как уточнил источник, взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля. Его привели в действие дистанционно.

В момент происшествия полковник находился в салоне один. От полученных травм он погиб. Других жертв нет.

Местные жители рассказали в социальных сетях, что взрыв был очень громким. После происшествия движение в районе Колпинского шоссе перекрыли.

© РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Ранее в августе в Петербурге была другая диверсия, в которой погиб военнослужащий. При подрыве автомобиля был убит офицер армии России, 53-летний подполковник. У него осталась дочь. Взрыв произошел утром 27 августа. Офицер погиб, его жена, которая находилась на пассажирском месте, получила травмы. Жену оперативно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.

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