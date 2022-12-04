В Индонезии началось самое сильное извержение вулкана Семеру за всю историю наблюдений

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Боятся последствий природного «апокалипсиса» даже в Японии: грозит цунами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Devi Rahman via www.imago-images; 5-tv.ru

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В Индонезии проснулся вулкан Семеру. Исполин на острове Ява выбросил полуторакилометровый столб пепла. Очевидцы сняли апокалиптичные кадры с чернеющим небом. Жителей и туристов просят не подходить к вулкану ближе чем на пять километров, а также держаться подальше от рек. По руслам может пройти раскаленная лава.

Последнее извержение произошло здесь ровно год назад. Жертвами стихии тогда стали более 50 человек. На этот раз власти выпустили предупреждение об опасности максимального уровня, отметив, что такого извержения не было за всю историю наблюдений. Такие новости с тревогой встретили в Японии — там из-за активности индонезийского вулкана уже готовятся к возможному цунами.

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