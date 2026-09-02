Умер сценарист культового фильма ужасов «Пятница, 13-е» Виктор Миллер

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Лауреату трех премий «Эмми» было 86 лет.

Умер сценарист фильма ужасов «Пятница, 13-е»

Фото: ВКонтакте

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер сценарист классического фильма ужасов «Пятница, 13-е» Виктор Миллер. Об этом сообщил в соцсетях его сын Иан. Причина смерти не уточняется. Миллеру было 86 лет.

«Почти в любой компании он оказывался самым умным и самым смешным человеком. Он привил мне и многим другим любовь к фотографии, музыке и искусству рассказывать истории», — рассказал сын сценариста.

У Миллера остались супруга, а также двое сыновей и внук.

За время своей работы сценарист дал жизнь не только вышедшему в 1980 году культовому хоррору «Пятница, 13-е». Он также работал над сериалами «Одна жизнь, чтобы жить», «Путеводный свет», «Все мои дети», «Другой мир» и «Главный госпиталь». Миллера трижды удостоили премии «Эмми» — в 1985, 1988 и 1998 годах.

Ранее 5-tv.ru писал об актере и каскадере Кейне Холдере, который сыграл злодея Джейсона Вурхиза в фильме «Пятница, 13-е».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:46
«Это же всем носам нос!» — Александр Морозов ответил на советы сделать пластику
13:41
Стена рухнула в детском саду Обнинска: пострадали трое детей
13:34
«Надо видеть будущее»: психолог рассказала, как не впасть в хандру осенью
13:26
Умер режиссер и сценарист фильма «Сирано де Бержерак» Жан-Поль Раппено
13:22
«Я у Кати живу»: SHAMAN рассказал о жилищном вопросе после свадьбы
13:12
«Человеческая фасолинка»: сын Джона Леннона впервые стал отцом

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
«Вмешаться? Наблюдать?» — Звезды на красной дорожке сериала «Трудно быть Богом»
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео