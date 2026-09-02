Умер сценарист культового фильма ужасов «Пятница, 13-е» Виктор Миллер

Умер сценарист классического фильма ужасов «Пятница, 13-е» Виктор Миллер. Об этом сообщил в соцсетях его сын Иан. Причина смерти не уточняется. Миллеру было 86 лет.

«Почти в любой компании он оказывался самым умным и самым смешным человеком. Он привил мне и многим другим любовь к фотографии, музыке и искусству рассказывать истории», — рассказал сын сценариста.

У Миллера остались супруга, а также двое сыновей и внук.

За время своей работы сценарист дал жизнь не только вышедшему в 1980 году культовому хоррору «Пятница, 13-е». Он также работал над сериалами «Одна жизнь, чтобы жить», «Путеводный свет», «Все мои дети», «Другой мир» и «Главный госпиталь». Миллера трижды удостоили премии «Эмми» — в 1985, 1988 и 1998 годах.

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