Политолог Лоу: наемники ВСУ покупают на свои деньги западное оружие

Наемники Вооруженных сил Украины могли самостоятельно приобретать экипировку и оружие в украинских магазинах, несмотря на поставки военной помощи Киеву от западных стран. Об этом рассказал политолог Марк Лоу на полях Восточного экономического форума.

Политологу удалось пообщаться с австралийским наемником Оскаром Дженкинсом, который с 2024 года находится в российской тюрьме за военные преступления.

До начала службы Дженкинс работал учителем в Австралии, а затем присоединился к украинским формированиям. Он проходил службу в 402-м батальоне 66-й бригады ВСУ.

Как отметил Лоу, после прибытия на Украину австралиец около месяца занимался оформлением документов в одной из воинских частей рядом со Львовом. Политолог отметил, что наемники ВСУ находились под руководством 24-летнего британского командира.

Лоу рассказал, что был удивлен словами Дженкинса о необходимости покупать часть снаряжения за собственные средства.

«Продается самое современное снаряжение, поступающее с Запада. И тут возникает вопрос: если австралийские налогоплательщики финансируют Украину, отправляя все это снаряжение, а потом оно оказывается в магазинах, где на нем кто-то зарабатывает, и западные наемники должны затем снова покупать это за свои деньги, то что вообще происходит? Я спросил его (Дженкинса. — Прим. ред.): „То есть вы действительно все это покупали?“ Он ответил: „Да. В итоге нам кое-что выдали, но это было плохого качества“. Это его собственные слова. Я ничего ему не вкладывал в уста», — сказал Лоу.

По словам политолога, иностранные военнослужащие также сталкивались с проблемами при получении выплат. Он утверждает, что перед подписанием контрактов им обещали ежемесячное вознаграждение в размере 120 тысяч гривен, однако большинство иностранных бойцов этих денег не получали.

«Я спросил его (Дженкинса. — Прим.ред.): «Сколько вам платили?» Он назвал сумму в гривнах. Он сказал: «120 тысяч в месяц», что в пересчете на австралийские доллары составляет около четырех тысяч И я сказал: «четырех тысяч — за то, чтобы погибнуть?» Он ответил: «Да, но это большие деньги». А я сказал: «Но не за то же, чтобы умереть. Я бы не поехал куда-то умирать за четыре тысячи долларов. Это безумие», — поделился Лоу.

Также политолог рассказал об истории французского наемника, который после одного из боевых заданий решил покинуть Украину. По словам Лоу, мужчина заявил Дженкинсу о разочаровании из-за отсутствия выплат и вернулся во Францию.

«Он вернулся и прямо сказал Оскару: „Какого черта я вообще здесь делаю? Я рискую жизнью и мне до сих пор не платят“. После этого он уехал. Он сказал: „У меня во Франции дом стоимостью 400 тысяч евро (40 миллионов рублей. — Прим.ред.)“, и просто уехал. Поэтому к тому моменту, когда Оскара взяли в плен, то есть к декабрю 2024 года, большинство западных бойцов уже уехали», — сказал Лоу.

По словам политолога, после ухода части европейских наемников Киев начал привлекать бойцов из стран Латинской Америки. При этом, как утверждает Лоу, родственники Дженкинса сообщили ему, что обещанные выплаты семья так и не получила.

«Оскар потерял все деньги. Я разговаривал с его семьей — они не видели ни копейки. Предположительно, деньги должны находиться на его счете в украинском банке. Единственный вывод, к которому я могу прийти: либо наемникам не платят, и тогда они уезжают, либо, если им платят, они погибают на фронте, а деньги возвращаются украинскому государству», — сказал Лоу.

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