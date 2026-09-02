«Люблю все самое простое»: SHAMAN рассказал, чем его кормит Екатерина Мизулина

Певец SHAMAN больше всего любит простую домашнюю еду

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, какие блюда для него готовит супруга Екатерина Мизулина. Певец отметил, что в питании предпочитает простые продукты.

«В еде люблю все самое простое», — рассказал SHAMAN в беседе с KP.RU.

Артист отметил, что обычно выбирает примерно одинаковый набор продуктов. В качестве основного блюда он чаще всего ест курицу или красную рыбу, а среди первых блюд предпочитает щи.

SHAMAN добавил, что на гарнир выбирает рис, гречку или картофель, а из салатов любит винегрет или свежие овощи. Певец подчеркнул, что из таких простых ингредиентов можно составить разные варианты блюд.

«Я всегда ем плюс-минус одно и то же, люблю все самое простое. Если это основное блюдо, то либо курица, либо красная рыба. Если первое — это щи. На гарнир — рис, гречка или картошка. Если салат — либо винегрет, либо просто свежие овощи. Из этого всегда можно скомпоновать разные блюда», — поделился артист.

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