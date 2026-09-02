«Люблю все самое простое»: SHAMAN рассказал, чем его кормит Екатерина Мизулина

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 903 0

В меню певца одни и те же блюда.

Чем Мизулина кормит Шамана что готовит меню певца

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Певец SHAMAN больше всего любит простую домашнюю еду

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, какие блюда для него готовит супруга Екатерина Мизулина. Певец отметил, что в питании предпочитает простые продукты.

«В еде люблю все самое простое», — рассказал SHAMAN в беседе с KP.RU.

Артист отметил, что обычно выбирает примерно одинаковый набор продуктов. В качестве основного блюда он чаще всего ест курицу или красную рыбу, а среди первых блюд предпочитает щи.

SHAMAN добавил, что на гарнир выбирает рис, гречку или картофель, а из салатов любит винегрет или свежие овощи. Певец подчеркнул, что из таких простых ингредиентов можно составить разные варианты блюд.

«Я всегда ем плюс-минус одно и то же, люблю все самое простое. Если это основное блюдо, то либо курица, либо красная рыба. Если первое — это щи. На гарнир — рис, гречка или картошка. Если салат — либо винегрет, либо просто свежие овощи. Из этого всегда можно скомпоновать разные блюда», — поделился артист.

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