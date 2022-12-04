Число погибших при взрыве в пятиэтажке Нижневартовска возросло до шести

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 72

По последним данным, в результате ЧП пострадали еще четыре человека. Один подросток числится без вести пропавшим.

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Число погибших при взрыве в пятиэтажке Нижневартовска возросло до шести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По последним данным, в результате ЧП пострадали еще четыре человека. Один подросток числится без вести пропавшим. На улице более 20 градусов мороза, между тем, спасательные работы продолжаются.

Сотрудники МЧС эвакуировали из полуразрушенного здания уже более 200 человек, более 40 из которых — несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места взрыва в доме Нижневартовска.

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