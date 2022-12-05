Стало известно, чем для петербуржца закончилась драка с Лепсом и его охраной

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 126

После драки с Лепсом у петербуржца выявили ушибы и подозрение на перелом носа

Стало известно, чем для петербуржца закончилась драка с Лепсом и его охраной

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Скандальная рабочая поездка исполнителя хита «Рюмка водки на столе» в Северную столицу продолжает обрастать все новыми подробностями.

В драке с Григорием Лепсом и его охраной житель Петербурга получил ушиб мягких тканей носа и повреждение связочного аппарата правого коленного сустава. Кроме того, у него есть подозрение на перелом носа. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Напомним, конфликт произошел в минувшие выходные. После концерта знаменитость вместе со своей командой отправился в бар. Там к нему подошел один из посетителей с просьбой сфотографироваться. По некоторым данным, певец ответил на навязчивую просьбу грубым отказом.

После этого 39-летнего мужчину вывела из заведения охрана. Такое отношение к себе он терпеть не стал и обматерил Лепса и его команду. Это-то и стало причиной потасовки. После осмотра врачей побитого отпустили домойв удовлетворительном состоянии. Полиция начала проверку из-за случившегося, сообщили ФАН.

К слову, инцидент произошел после дерзкой выходки Лепса на концерте. Артист, исполняя песню «Самый лучший день», не вытянув ноту, рассердился на себя, бросил микрофон на сцену и скрылся за куликами. Позже извинился перед зрителями, объяснив свое поведение плохим самочувствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Григорий Лепс испытал «испанский стыд».

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