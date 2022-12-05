«Тряс пачкой долларов»: адвокат подравшегося с Лепсом мужчины назвал причину драки

Пострадавший в потасовке житель Петербурга Дмитрий намерен написать заявление в правоохранительные органы на исполнителя хита «Рюмка водки на столе», отметил его защитник.

Пока Григорий Лепс и его представители хранят молчание о драке между артистом, его охранниками и жителем Санкт-Петербурга Дмитрием у одного из баров, прояснить ситуацию решил адвокат последнего мужчины. Евгений Хейфец в беседе с KP.RU заявил, что поводом для потасовки послужило нежелание Дмитрия играть в нарды со знаменитостью.

«Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. В руках тряс пачкой долларов, десять тысяч в сумме. Хотел их поставить. Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было», — рассказал Хейфец.

По словам адвоката, его клиент якобы попросил Лепса оставить его в покое. Но артист воспринял просьбу негативно - снял очки и замахнулся на петербуржца. После в дело вмешались охранники. Они подошли к мужчине и попросили выйти его на улицу с целью якобы извиниться за случившееся. Но вместо раскаяния на Дмитрия вновь набросились с кулаками.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

После произошедшего петербуржец был вынужден обратиться к медикам. Врачи диагностировали перелом носа со смещением. Теперь, по словам адвоката, Дмитрий намерен написать заявление в правоохранительные органы на Лепса. При этом он не умаляет таланта и заслуг артиста.

«Мы видим в этой драке вторую часть статьи 112 УК РФ „Причинение средней тяжести вреда здоровью“, это до пяти лет лишения свободы. Ждем каких-то извинений и действий от самого Лепса», — подытожил Хейфец.

По информации 5-tv.ru, в баре произошли несколько иные события. Источник рассказал, что петербуржец перед дракой с Лепсом пытался с ним сфотографироваться. На навязчивые просьбы певец ответил грубым отказом. После этого гостя вывела из заведения охрана. Мужчине это не понравилось – он обматерил знаменитость и его команду. Продолжился разговор уже на кулаках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Григорий Лепс заработал на песне «Рюмка водки на столе».