«Внезапная смерть»: кардиолог назвал самый опасный вид инфаркта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Кардиолог Шарафеев назвал смерть на фоне полного здоровья самым опасным видом инфаркта

«Внезапная смерть»: кардиолог назвал самый опасный вид инфаркта

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Пациенты обращаются к разным врачам, но не находят источника боли.

Иногда инфаркт выражается нешаблонными факторами, например боль в желудке, тошнота или яркое жжение в челюсти. Но самой опасной формой этого явления является неожиданная сердечная смерть на фоне нормального самочувствия. Об этом сообщил доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев. По его словам, даже если симптомы не похожи на инфаркт, человек может спутать их с отравлением и обратиться к врачу.

Также существует другая нестандартная форма инфаркта — это боль в районе лопаток или спины. Некоторые пациенты считают это остеохондрозом и сетуют на то, что их продуло. Это же относится к жжению в челюсти, по словам доктора. Больные посещают стоматолога, но не находят источника боли.

Однако при безболезненной форме инфаркта пациенты не обращаются к специалистам. Это очень опасный вид сердечного приступа.

«Другими словами, люди не отмечают никакой болевой симптоматики. Вместо этого может наступить рвота, слабость, тошнота, вплоть до потери сознания. При этом после этого при обращении к специалисту им могут поставить инфаркт миокарда», — цитируют специалиста «Известия».

По мнению кардиолога, такое часто встречается у диабетиков. Боль отсутствует из-за изменения передачи нервного импульса от зоны ишемии в головной мозг.

«Самая страшная форма инфаркта — это внезапная сердечная смерть, когда люди на фоне полного здоровья внезапно умирают. Эта форма инфаркта характерна в случае обширного поражения, которое может сопровождаться либо разрывом сердечной мышцы, либо нарушением ритма», — рассказал Шарафеев.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы врача-кардиолога по защите своих сосудов.

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