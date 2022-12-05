Восьмиклассница зарубила брата топором и отрезала ему руку ради магического ритуала

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 687

В Подмосковье 14-летняя девочка по заданию из интернета убила младшего брата, страдающего аутизмом.

Восьмиклассница зарубила брата топором и отрезала ему руку ради магического ритуала

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В Подмосковье восьмиклассница жестоко расправилась с шестилетним братом, который болел аутизмом. Тело убитого ребенка обнаружили родители, вернувшись домой после полуночи. Они уезжали на работу и оставили сына дома с сестрой, которая должна была за ним присматривать.

Стали известные шокирующие подробности кровавого убийства. По информации 5-tv.ru, сестра зарубила мальчика топором — несколько раз ударила по туловищу, затем по лицу и голове. Также школьница отрубила брату кисть руки, чтобы провести обряд.

Сама она по прибытии полицейских пряталась на втором этаже дома.

«В социальных сетях девочка общалась с неизвестным человеком, который дал ей задание убить брата», — сообщил источник.

У родителей погибшего мальчика, помимо старшей дочери, остался годовалый ребенок.

В отношении восьмиклассницы возбудили уголовное дело. Пока неизвестно, какое наказание она понесет, однако, если девочку признают невменяемой, то отправят на принудительное лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 14-летнюю девочку в Саратове арестовали за жестокое убийство сестры.

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