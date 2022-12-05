Самый крупный вулкан в мире Мауна-Лоа проснулся на Гавайях: картина апокалипсиса

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Рита Миронова
Рита Миронова 95

Самый крупный вулкан в мире Мауна-Лоа проснулся на Гавайях

Самый крупный вулкан в мире Мауна-Лоа проснулся на Гавайях: картина апокалипсиса

Фото: BRUCE OMORI PARADISE / ТАСС; 5-tv.ru

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Местные жители опасаются, что лава перекроет дорогу и нарушит сообщение между двумя частями острова.

На Гавайских островах проснулся самый большой действующий в мире вулкан Мауна-Лоа. По сообщению местных СМИ, это может привести к нарушениям движения по ближайшим автодорогам.

Местные жители, тем не менее, не отказывают себе в удовольствии полюбоваться вулканом. На фотографиях в интернете видно, что Мауна-Лоа выбрасывает в воздух лаву высотой до 50 метров — зрелище хоть и пугающее, но очень захватывающее. Алые лавовые реки, стекающие со склона, отправляются прямо к главному шоссе.

 

Как бы ни хотелось поближе рассмотреть расплавленную породу, жителям запрещено приближаться к вулкану ближе чем на пять километров.

По данным Геологической службы США, 2 декабря лава находилась примерно в 4 километрах от дороги. На этой неделе она сможет достичь шоссе, если поток не изменится или не остановится вовсе.

К слову, это не первый внезапно пробудившийся в мире вулкан. В Индонезии началось самое сильное извержение вулкана Семеру за всю историю наблюдений, а на Камчатке извергается Шивелуч, на который продолжают водить туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вулканические бомбы чуть не убили туристов на Камчатке.

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