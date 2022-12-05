Умер знаменитый журналист-международник Борис Калягин

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 48

В Москве в возрасте 84 лет умер знаменитый журналист-международник Борис Калягин

Умер знаменитый журналист-международник Борис Калягин

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Борис Калягин вел программы «Сегодня в мире» и «Международная панорама», а в последнее время преподавал в Высшей школе экономики.

Ушел из жизни общественный деятель, политический обозреватель и журналист-международник Борис Калягин. Он скончался в возрасте 84 лет в своей квартире в Москве.

Причина смерти легендарного журналиста на данный момент неизвестна.

Борис Калягин — выдающийся деятель телевещания. Он окончил институт восточных языков при МГУ, работал корреспондентом Центрального телевидения в Индии. Когда Калягин вернулся на Родину, он стал главным редактором программы «Время» и возглавил международный отдел ЦТ.

Кроме того, он вел передачи «Сегодня в мире» и «Международная панорама», работал корреспондентом в Великобритании и США. В последнее время он получил степень кандидата исторических наук и преподавал на факультете медиакоммуникаций Высшей школы экономике.

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