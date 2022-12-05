СКР проверяет слухи о регулярных издевательствах над малышами в детсаду Владикавказа

Эфирная новость 13

Пользователи сети публикуют ужасающие кадры. Одного ребенка «приложили» головой прямо о стол.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В детском саду Владикавказа регулярно избивали малышей. Об этом сейчас пишут родители в социальных сетях. Скандал вокруг учреждения разгорелся накануне, после того как в сеть попало видео, на котором воспитательница бьет ребенка головой о стол.
Родители других малышей теперь рассказывают, что и их дети часто приходили домой с синяками и ссадинами. А сотрудники учреждения объясняли это тем, что малыши подрались или случайно ударились.

Есть вопросы и по поводу законности работы самого детского сада. Как выяснили Известия, он должен находиться на балансе республики, но почему-то оказался в частной собственности. Следователи и прокуратура начали проверки. Директор, садика, в свою очередь сообщила, что Минобразования Северной Осетии уже отозвало у них лицензию. Она также рассказала, что воспитатель, избившая ребенка объяснить свое поведение не смогла. Однако, выяснилось, что перед сменой она поругалась с супругом и выпила пива.

-10° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

19:14
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ 
19:10
СКР проверяет слухи о регулярных издевательствах над малышами в детсаду Владикавказа
18:56
Потомственная ведьма из Калужской области пытается решить спор с соседями «черной магией»
18:41
Игры разума: иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, можно ли предсказать будущее
18:23
Принц Гарри: королевская семья уготовила для Меган Маркл участь принцессы Дианы
18:12
Обращались на «ты»: очевидец рассказал о начале драки с участием Григория Лепса

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео