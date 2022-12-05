Эксклюзивные фото Ивана Краско из больницы после экстренной госпитализации

Народный артист России Иван Краско после экстренной госпитализации продолжает находиться в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. 5-tv.ru публикует эксклюзивные фото актера.

Иван Краско в больнице после госпитализации. Источник фото: 5-tv.ru

Детали случившегося уточняются. Источник из близкого окружения знаменитости отметил, что плохое состояние здоровья может быть следствием перенесенного COVID-19.

Иван Краско в больнице после госпитализации. Источник фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Краско почти лишился зрения и нуждается в дорогостоящем лечении. Во всем артист винит актерскую профессию.