Эксклюзивные фото Ивана Краско из больницы после экстренной госпитализации

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 332

Знаменитый актер попал в больницу, предварительно, с гипертоническим кризисом. Детали уточняются.

Эксклюзивные фото Ивана Краско из больницы после экстренной госпитализации

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

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Народный артист России Иван Краско после экстренной госпитализации продолжает находиться в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. 5-tv.ru публикует эксклюзивные фото актера.

Иван Краско в больнице после госпитализации. Источник фото: 5-tv.ru

Детали случившегося уточняются. Источник из близкого окружения знаменитости отметил, что плохое состояние здоровья может быть следствием перенесенного COVID-19.

Иван Краско в больнице после госпитализации. Источник фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Краско почти лишился зрения и нуждается в дорогостоящем лечении. Во всем артист винит актерскую профессию.

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