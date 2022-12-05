В столице Монголии тысячи людей вышли на протесты из-за кражи угля

|
Рита Миронова
Рита Миронова 65

Массовые протесты проходят в Улан-Баторе возле Дома правительства. Участники требуют назвать имена похитителей угля.

В столице Монголии тысячи людей вышли на протесты из-за кражи угля

Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer

Читайте нас в: Дзен Новости

В столице Монголии Улан-Баторе проходят массовые демонстрации из-за скандала с кражей экспортного угля. Об этом сообщает издание «Монголия сегодня».

Протестующие считают, что монгольские чиновники похитили шесть с половиной миллионов тонн угля. Количество сырья, вывезенного из страны, отличается от того, что получил Китай.

Известно, что в КНР причастных к краже угля казнили и отправили список с именами монгольских чиновников, причастных к этому делу.

По информации местных СМИ, митинги в Монголии продолжаются третий день и становятся все более агрессивными. Участникам протестов удалось прорваться в здание Дома правительства. Они требуют от президента назвать имена похитителей угля.

Монгольское правительство просит Китай подключиться к расследованию. Около 86% своего экспорта Монголия отправляет в КНР, причем более половины этого объема составляет уголь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италию и Австрию охватили протесты.

-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

17:33
Укротеррористы атаковали из «Градов» центр Донецка
17:20
Путин проехал по восстановленному Крымскому мосту на авто
17:12
Актер Иван Краско раскрыл причины своей госпитализации
17:07
Самооборона или нападение? Адвокат Жорин разобрал громкое дело о драке с участием Лепса
17:02
В столице Монголии тысячи людей вышли на протесты из-за кражи угля
16:53
Сбежал от налогов? Какую сумму Моргенштерн* задолжал в России

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео