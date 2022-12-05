В столице Монголии тысячи людей вышли на протесты из-за кражи угля

В столице Монголии Улан-Баторе проходят массовые демонстрации из-за скандала с кражей экспортного угля. Об этом сообщает издание «Монголия сегодня».

Протестующие считают, что монгольские чиновники похитили шесть с половиной миллионов тонн угля. Количество сырья, вывезенного из страны, отличается от того, что получил Китай.

Известно, что в КНР причастных к краже угля казнили и отправили список с именами монгольских чиновников, причастных к этому делу.

По информации местных СМИ, митинги в Монголии продолжаются третий день и становятся все более агрессивными. Участникам протестов удалось прорваться в здание Дома правительства. Они требуют от президента назвать имена похитителей угля.

Монгольское правительство просит Китай подключиться к расследованию. Около 86% своего экспорта Монголия отправляет в КНР, причем более половины этого объема составляет уголь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италию и Австрию охватили протесты.