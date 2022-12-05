Актер Иван Краско раскрыл причины своей госпитализации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Народный артист РФ заявил, что если у него и случился криз, то не гипертонический, а «титанический».

Актер Иван Краско раскрыл причины своей госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Актер Иван Краско возмутился, когда его попросили прокомментировать сведения о госпитализации в одну из больниц Петербурга из-за гипертонического криза. Народный артист РФ опроверг эту информацию и заявил, что лег в больницу на профилактическое лечение.

«Что значит я попал в больницу? У меня просто профилактика, лег в больницу, чтобы меня прокачали, прокололи. Это все планово… Какой криз у меня?! Титанический криз у меня! Я никоим образом не болею, у меня еще 13 числа спектакль», — заявил 92-летний актер в комментарии KP.RU.

Ранее стало известно, что Иван Краско доставлен в отделение неотложной помощи одной из больниц Петербурга. До этого у него, предположительно, случился гипертонический криз. Источник из окружения актера сообщил, что Краско чувствует слабость и головокружение. Также появилась информация, что врачи оценивают состояние Краско как крайне тяжелое.

При этом директор актера Вячеслав Смородинов в комментарии 5-tv.ru также заявил, что Краско направлен на плановую госпитализацию. Помощник артиста пояснил, что в начале и в конце каждого года тот ложится на плановый медосмотр, чтобы его немного обследовали и «подлатали» для улучшения самочувствия.

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