Путин проехал по восстановленному Крымскому мосту на авто
| В России 92
Сегодня стало известно о полном открытии автомобильной части объекта инфраструктуры, которая пострадала от диверсии украинских боевиков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Президент России Владимир Путин проехал по восстановленному Крымскому мосту на авто. О полном открытии автомобильной части объекта инфраструктуры, которая пострадала от диверсии украинских боевиков, стало известно сегодня.
Известно, что в числе прочего Путин заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе работ и полученных результатах. Также президент РФ лично обсудил со строителями моста все нюансы дела.
Читайте также
-10° 781 мм рт. ст.
67%
67%
61.77
0.62 64.99
1.16
0.62 64.99
1.16
Нашли ошибку?