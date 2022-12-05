Почему успешные мужчины выбирают негламурных и скромных женщин — мнение сексолога

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 313

Сексолог Кульгавчук: успешный мужчина выбирает себе негламурную женщину из-за психотравмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кавалер иногда рассматривает варианты «вторых половинок», которые кажутся ему более безопасными. Но почему это происходит?

Зачастую внешне успешный и симпатичный мужчина выбирает себе женщину, которая является его полной противоположностью. Его спутница может быть не очень образованной и совсем не гламурной. Может быть, у него есть какие-то психологические или сексуальные травмы? На этот вопрос ответил сексолог Евгений Кульгавчук.

«Важно помнить, что слово „супружество“ от слова „упряжка“. По-хорошему, люди должны быть некой относительно все же ровней, одного поля ягоды. Они должны вместе гармонично смотреться, хорошо, когда им есть о чем поговорить, у них есть схожие интересы. Все это в сексологии называется брачными факторами», — рассказал эксперт в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Он отметил, что зачастую мы видим, что внешне успешный, симпатичный, умный мужчина выбирает себе спутницу жизни не под стать. Вполне возможно, что он был женат на красавице, но та ему изменила, и представитель мужского пола разочаровался в «красивом фасаде», предпочтя более скромные варианты и рассматривая их как безопасные, потому что вряд ли кто-то позарится. Другой же, несмотря на внешний успех, в глубине души считает себя недостойным женщин более высокого уровня и боится к ним даже подходить.

«Надо признавать, дамы сами способствуют тому, ведя себя порой излишне высокомерно. Каждый случай уникален, но все может быть не так плохо. Важно помнить о хорошей пословице: в каждой игрушке свои игрушки. Человеческие отношения по-своему уникальны, и важно, чтобы в супружеском союзе человек чувствовал себя счастливым», — подчеркнул Кульгавчук.

По словам сексолога, поэтому порой несчастный обладатель красавицы может только позавидовать обладателю той, которая любит его, а он любит ее. Он отметил важность ориентироваться не на внешнее, а на внутреннее, ведь именно оно имеет решающее значение в длительных отношениях.

Как ранее писал 5-tv.ru, в последнее время молодые женщины часто жалуются на то, что современные мужчины разучились знакомиться. Иногда представители сильного пола ведут себя сковано и выглядят невпечатляюще.

-10° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
62.18
0.41 65.52
0.53
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

20:34
Сбежавшая из РФ Алла Пугачева появилась в израильском театре без парика
20:22
Почему успешные мужчины выбирают негламурных и скромных женщин — мнение сексолога
20:10
Боевики ВСУ пытались нанести удары советскими БЛА по военным аэродромам Энгельс и Дягилево
20:03
Охвачен огнем: людей эвакуируют из горящего ресторана в Краснодаре
19:55
В Кремле подписали закон о повышении прожиточного минимума
19:48
«Кого она кормила?!» — Юрий Лоза высмеял громкие высказывания Лаймы Вайкуле

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео