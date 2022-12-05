Кавалер иногда рассматривает варианты «вторых половинок», которые кажутся ему более безопасными. Но почему это происходит?

Зачастую внешне успешный и симпатичный мужчина выбирает себе женщину, которая является его полной противоположностью. Его спутница может быть не очень образованной и совсем не гламурной. Может быть, у него есть какие-то психологические или сексуальные травмы? На этот вопрос ответил сексолог Евгений Кульгавчук.

«Важно помнить, что слово „супружество“ от слова „упряжка“. По-хорошему, люди должны быть некой относительно все же ровней, одного поля ягоды. Они должны вместе гармонично смотреться, хорошо, когда им есть о чем поговорить, у них есть схожие интересы. Все это в сексологии называется брачными факторами», — рассказал эксперт в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Он отметил, что зачастую мы видим, что внешне успешный, симпатичный, умный мужчина выбирает себе спутницу жизни не под стать. Вполне возможно, что он был женат на красавице, но та ему изменила, и представитель мужского пола разочаровался в «красивом фасаде», предпочтя более скромные варианты и рассматривая их как безопасные, потому что вряд ли кто-то позарится. Другой же, несмотря на внешний успех, в глубине души считает себя недостойным женщин более высокого уровня и боится к ним даже подходить.

«Надо признавать, дамы сами способствуют тому, ведя себя порой излишне высокомерно. Каждый случай уникален, но все может быть не так плохо. Важно помнить о хорошей пословице: в каждой игрушке свои игрушки. Человеческие отношения по-своему уникальны, и важно, чтобы в супружеском союзе человек чувствовал себя счастливым», — подчеркнул Кульгавчук.

По словам сексолога, поэтому порой несчастный обладатель красавицы может только позавидовать обладателю той, которая любит его, а он любит ее. Он отметил важность ориентироваться не на внешнее, а на внутреннее, ведь именно оно имеет решающее значение в длительных отношениях.

Как ранее писал 5-tv.ru, в последнее время молодые женщины часто жалуются на то, что современные мужчины разучились знакомиться. Иногда представители сильного пола ведут себя сковано и выглядят невпечатляюще.