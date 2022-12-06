Против России ввели нефтяные санкции: что это значит

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 62

Как Россия отреагировала на введение против нее нефтяных санкций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Накануне страны G7 и Австралия ввели потолок цен на нефть для РФ.

«Большая семерка» и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Системе предельных цен распространяется на сырую нефть, перевозимую по морю.

Что это значит?

  • 60 долларов за баррель — максимальная цена. Ее корректируют раз в два месяца;
  • 90 дней запрещено оказывать услуги судам, нарушившим правила;
  • с 5 февраля «ценовой потолок» вводится для нефтепродуктов;
  • 66,47 долларов за баррель — стоимость российской смеси Urals в ноябре.

Среди вошедших в «антикартель» стран покупателей российской нефти нет.

Россия отреагировала на санкции коллективного Запада и отказалась поставлять нефть странам, которые примкнут к «антикартелю».

Как Россия отнеслась к санкциям

  • более 100 танкеров закуплено Москвой для перевозки нефти минуя санкции;
  • более 240 танкеров необходимо России для поддержки нынешнего уровня экспорта

Запад, который уже сейчас переживает острый энергетический кризис, лишь усугубляет его для себя. Россия будет продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с ней на рыночных условиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская нефть подорожала на треть в первый же день после введения потолка цен.

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