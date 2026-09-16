«Нейросеть на экзамене — нельзя, в суде — можно»: ИИ ждет большая проверка

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Систему уже протестировали в 28 российских вузах с участием более 2400 студентов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В России запускают программу «Антиплагиат 2.0» для проверки работы студентов

Написать диплом полностью с помощью искуственного интеллекта больше не получится: в ноябре в России запускают программу «Антиплагиат 2.0», с помощью которой сразу можно понять, сам ли студент работал или поручил это нейронке. Видны все изменения текста — вставки, правки, источники. Систему уже протестировали в 28 вузах с участием более 2400 учащихся.

А вот в юридической практике нейросети только приветствуются. Сегодня Верховный суд утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство. К 2030-му году более 90% судей обязаны будут пользоваться нейросетями в своей работе.

Сами — пользуются, а другим не советуют. Как ранее сообщал 5-tv.ru, верховный суд Нью-Мексико привлек к ответственности адвоката Стивена Ааронса за ложные сведения в апелляционной жалобе. Как следует из судебного постановления, при подготовке документа он использовал ChatGPT, в результате чего в текст попали вымышленные данные о свидетелях.

Адвокат подтвердил, что использовал нейросеть для подготовки жалобы по уголовному делу. В жалобе были указаны вымышленные показания и искаженные данные о реальных свидетелях и судебных прецедентах.

Ааронса признали виновным в неуважении к суду, и ему назначили штраф в размере пяти тысяч долларов. В связи с этим, клиент адвоката получил нового защитника. Ааронс пока не имеет права выступать в Верховном суде штата до завершения текущего разбирательства.

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