В Молдавии назвали «осевший» на Украине газ своими резервами

«Газпром» пригрозил республике сократить поставки газа через Украину, если транзитный дисбаланс не будет ликвидирован.

Оставшиеся на Украине объемы газа, закупаемые у российского «Газпрома», являются молдавскими резервными запасами. О этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

«Те объемы газа, которые „Газпром“ называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине», — написал он в своем Telegram-канале.

Министр пояснил, что весь предназначенный Молдавии газ поступает в страну, но перед этим часть его какое-то время хранится на Украине. Так же, по словам Спыну, на Украине хранится и часть газа Румынии.

По данным министра, в хранилищах Молдавии сейчас более 200 миллионов кубометров газа.

Накануне «Газпром» пригрозил сократить транзит газа через Украину, зафиксировав там оседание топлива, предназначенного для молдавских потребителей. В концерне предупредили: если транзитный дисбаланс сохранится, подача газа будет сокращена уже в следующий понедельник.

Уточняется, что объем «осевшего» на территории Украины газа составляет 52,52 миллиона кубометров. При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

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