По номеру на корпусе: военный эксперт рассказал, чья ракета упала в Молдавии

Власти республики, скорее всего, не захотят расследовать инцидент по политическим мотивам.

С большой долей вероятности неразорвавшаяся ракета, обнаруженная в приграничной области Молдавии, принадлежит тактическому ракетному комплексу «Точка». К такому выводу пришел военный эксперт Виктор Литовкин на основании фотографий ракеты, опубликованных в СМИ.

«Ракета, судя по ее внешним очертаниям, может принадлежать комплексу „Точка“, который сейчас есть только у Украины. У Молдавии такого комплекса нет, у России их тоже давным-давно нет — они заменены оперативно-тактическими комплексами „Искандер-М“», — заявил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

Литовкин не исключил, что ракета может быть от реактивной системы залпового огня «Смерч», однако вероятность этого невысока.

«Судя по тому, что у нее есть двигатель, это не обязательно „Смерч“, потому что у „Смерча“ двигатель так явно не просматривается», — пояснил эксперт.

Он отметил, что установить принадлежность ракеты и место, откуда она прилетела, несложно: на корпусе есть номер, в котором «зашита» данная информация. Однако эксперт не уверен, что власти Молдавии захотят раскрывать виновника инцидента.

«Вопрос в том, заинтересованы ли в Молдавии выяснить, кому принадлежала эта ракета. Она явно не российская, поэтому я не уверен, что этому факту придадут громкую огласку. И Молдавия, и Украина стремятся в НАТО. Поэтому я не думаю, что СМИ Запада затеют какую-то разоблачительную кампанию вокруг этой ракеты», — заявил Литовкин.

Он напомнил недавнюю историю с падением украинской ракеты на территории Польши. Несмотря на то, что в результате инцидента погибли люди, киевскому режиму все сошло с рук. При этом Украина до сих пор не признала, что это была ее ракета, хотя весь мир это знает, подчеркнул Литовкин.

В МВД Молдавии сообщили об обнаружении в приграничной области страны неразорвавшейся ракеты. Ведомство предполагает, что ракета упала во время российских ударов по территории Украины. Российские эксперты считают, что упавшая ракета принадлежит ВСУ и указывают, что инцидент практически повторяет случай с падением украинской ракеты в Польше несколько недель назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найденные в Молдавии остатки ракеты, предположительно, являются разгонным блоком украинской системы противовоздушной обороны С-300.