Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Калуге

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Игорь Рязов
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Все пострадавшие были эвакуированы.

Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Калуге

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Пять человек отравились угарным газом в Калуге. Как стало известно 5-tv.ru, среди них двое взрослых и трое детей.

Все произошло поздним вечером 5 декабря. Все пострадавшие были эвакуированы.

На данный момент о происшествии больше ничего не известно. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в дагестанском Дербенте 13 человек отравились угарным газом в кафе.

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