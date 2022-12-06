Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Калуге
| Происшествия Эксклюзив 17
Все пострадавшие были эвакуированы.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Пять человек отравились угарным газом в Калуге. Как стало известно 5-tv.ru, среди них двое взрослых и трое детей.
Все произошло поздним вечером 5 декабря. Все пострадавшие были эвакуированы.
На данный момент о происшествии больше ничего не известно. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в дагестанском Дербенте 13 человек отравились угарным газом в кафе.
-11° 776 мм рт. ст.
78%
78%
62.18
0.41 65.52
0.53
0.41 65.52
0.53
Нашли ошибку?