Спокойствие умножает силу: китайский совет дня на вторник, 6 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 декабря?

Вторник будет неровным. Столкновение энергий дня и месяца сделает окружающих довольно эмоциональными и импульсивными. Вероятны срывы планов и нарушения обязательств.

Совет дня: постарайтесь во вторник не ввязываться в конфликты, даже если избежать их очень трудно. Контроль над эмоциями сделает вас на голову выше потенциальных оппонентов. Так вы сможете выиграть не только морально, но и материально.

Предостережение дня: не планируйте на вторник дела, реализация которых зависит от других людей. Договоренности могут быть серьезно нарушены. Если нет возможности перенести все на другой день, запаситесь терпением и не реагируйте эмоционально на возможные срывы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.