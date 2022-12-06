Под завалами дома в Нижневартовске обнаружили тело женщины

Эфирная новость 21

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме увеличилось до семи.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до семи человек. Спасатели обнаружили под обломками тело женщины.

Напомню, от взрыва газа обрушился почти весь подъезд пятиэтажного дома. Причиной стала детонация баллона, который хранился в одной из квартир.

Жильцов дома расселили, разрешив забрать только самое необходимое.

-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
62.18
0.41 65.52
0.53
Кальцоне или Дьябло: какая вы пицца по знаку зодиака

Последние новости

7:23
В России хотят возродить дореволюционную традицию для строительства доступного жилья
7:12
Вика Цыганова послала подравшегося у бара Григория Лепса исправляться на фронт
7:01
Удары вертолетов Ка-52 и Ми-24 застали ВСУ врасплох
6:50
Под завалами дома в Нижневартовске обнаружили тело женщины
6:39
Певец Филипп Киркоров не заплатил государству налоги на 7 миллионов рублей
6:28
В Испании накрыли крупную партию наркотиков, шедшую в Киев под видом гумпомощи

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео