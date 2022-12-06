Под завалами дома в Нижневартовске обнаружили тело женщины
Количество погибших при взрыве газа в жилом доме увеличилось до семи.
Фото, видео: 5-tv.ru
Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до семи человек. Спасатели обнаружили под обломками тело женщины.
Напомню, от взрыва газа обрушился почти весь подъезд пятиэтажного дома. Причиной стала детонация баллона, который хранился в одной из квартир.
Жильцов дома расселили, разрешив забрать только самое необходимое.
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