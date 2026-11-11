«Ланцет» уничтожил пункт дислокации и орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 28 0

Во время планового облета оператор заметил движущуюся технику противника.

Фото, видео: Савицкий Вадим/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

«Ланцет» уничтожил пункт дислокации и орудие ВСУ

Расчет разведывательного беспилотника Zala группировки войск «Центр» обнаружил замаскированную позицию артиллеристов ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время планового облета оператор заметил движущуюся технику противника и продолжил наблюдение. Машина привела разведчиков к полуразрушенному зданию, где был оборудован пункт временной дислокации артиллерийского расчета.

Неподалеку военнослужащие также обнаружили артиллерийское орудие. Координаты обеих целей в режиме реального времени передали на командный пункт.

После этого по позиции нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». Расчет Zala корректировал его применение и затем зафиксировал результат. В результате удара были уничтожены артиллерийское орудие и пункт временной дислокации вместе с находившимся там личным составом ВСУ.

В ведомстве отметили, что разведывательные беспилотники позволяют выявлять замаскированные цели и передавать их координаты для оперативного поражения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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