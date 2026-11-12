«Панцирь-С» уничтожил беспилотник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Боевые расчеты комплекса круглосуточно контролируют воздушное пространство.
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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«Панцирь-С» уничтожил беспилотник ВСУ
Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» сбил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.
Боевые расчеты комплекса круглосуточно контролируют воздушное пространство и прикрывают подразделения в зоне специальной военной операции.
Для поражения воздушных целей «Панцирь-С» оснащен 12 зенитными ракетами. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с общим боекомплектом 1400 выстрелов.
По данным ведомства, такое вооружение позволяет комплексу работать по различным средствам воздушного нападения в пределах установленной зоны действия.
Расчеты регулярно меняют позиции. После прибытия на новое место военнослужащие могут быстро перевести комплекс из дежурного режима в боевой и приступить к выполнению задачи.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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