На Кузбассе из-за лопнувшего колеса сгорел автобус
В результате ЧП никто не пострадал.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Marks; 5-tv.ru
А в Кемеровской области сгорел служебный автобус: у техники лопнуло колесо, и вспыхнула шина.
Справиться с огнем с помощью огнетушителя не удалось. Пламя в считанные минуты охватило весь автобус. Пострадавших нет.
Сгоревшая техника была на балансе местной шахты.
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