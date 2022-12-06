На Кузбассе из-за лопнувшего колеса сгорел автобус

А в Кемеровской области сгорел служебный автобус: у техники лопнуло колесо, и вспыхнула шина.

Справиться с огнем с помощью огнетушителя не удалось. Пламя в считанные минуты охватило весь автобус. Пострадавших нет.

Сгоревшая техника была на балансе местной шахты.