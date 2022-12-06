Звезда сериала «Чирс» Кирсти Элли скоропостижно умерла от рака

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Онкологическое заболевание у знаменитой актрисы выявили совсем недавно, сопротивляться ее организм не смог.

Звезда сериала «Чирс» Кирсти Элли скоропостижно умерла от рака

Фото: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

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Американская актриса Кирсти Элли, получившая известность благодаря роли Ребекки Хоу в телесериале «Чирс», скончалась на 72-м году жизни. Об этом заявили родные артистки в ее Twitter-аккаунте.

«Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно», — сообщается в публикации.

Кирсти Элли родилась 12 января 1951 года. Примерно 31 год назад стала лауреатом премии «Эмми» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ». Награда была присуждена за роль в сериале «Чирс».

В 1994 актрису вновь наградили премией «Эмми» за самую лучшую женскую роль в фильме «Мать Дэвида». Также Кирсти Элли запомнилась зрителям по картинам «Уж кто бы говорил»; «Двое: я и моя тень»; «И в бедности, и в богатстве».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды «Фантомаса» — актрисы Милен Демонжо.

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