Звезда сериала «Чирс» Кирсти Элли скоропостижно умерла от рака

Американская актриса Кирсти Элли, получившая известность благодаря роли Ребекки Хоу в телесериале «Чирс», скончалась на 72-м году жизни. Об этом заявили родные артистки в ее Twitter-аккаунте.

«Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно», — сообщается в публикации.

Кирсти Элли родилась 12 января 1951 года. Примерно 31 год назад стала лауреатом премии «Эмми» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ». Награда была присуждена за роль в сериале «Чирс».

В 1994 актрису вновь наградили премией «Эмми» за самую лучшую женскую роль в фильме «Мать Дэвида». Также Кирсти Элли запомнилась зрителям по картинам «Уж кто бы говорил»; «Двое: я и моя тень»; «И в бедности, и в богатстве».

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