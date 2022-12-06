В России собираются ввести дополнительные выплаты уже с декабря

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 59

В России могут ввести 13-ю пенсию в этом декабре

В России собираются ввести дополнительные выплаты уже с декабря

Фото: www.globallookpress.com / Allexander Makarov

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Перед праздниками некоторые категории граждан предпочитают брать микрозаймы — такого быть не должно, уверены в правительстве.

В России могут ввести 13-ю пенсию с декабря этого года. Соответствующий законопроект собираются вносить в Государственную думу депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым.

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая тринадцатая пенсия)», — приводит сведения из пояснительной записки ТАСС.

В том числе Миронов назвал пенсионеров одними из самых социально незащищенных жителей России. По его мнению, правительство обязано поддерживать их и помогать дополнительными денежными выплатами.

Помимо этого председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» объяснил, что в новогодние праздники многие пенсионеры обращаются за финансовой помощью к другим людям. Иногда это могут оказаться микрофинансовые организации. Дополнительная пенсия поможет предотвратить ненужные долги у таких людей.

Стоит отметить, что авторы соответствующего законопроекта предложили вдвойне увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам старше 70 лет. Сейчас такое делается для россиян от 80 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть российских пенсионеров могут освободить от налогов.

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