Мощное пламя охватило автобус с пассажирами в Тюмени
Водителю транспортного средства удалось выжить чудом: покинул горящий салон в самый последний момент.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
В Тюмени загорелся автобус. Все случилось в час пик на одном из центральных перекрестков. Сначала пассажиры почувствовали запах гари. После чего водитель скомандовал, чтобы они покинули салон, а сам остался и попытался воспользоваться огнетушителем. Правда, из этого ничего не получилось. Полыхающий автобус водитель покинул в последний момент.
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