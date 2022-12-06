Число погибших при взрыве в жилом доме Нижневартовска увеличилось до восьми
На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Среди без вести пропавших — один ребенок.
Фото: МЧС России / ТАСС
Число погибших при взрыве в жилом доме Нижневартовска увеличилось до восьми. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Среди без вести пропавших — один ребенок.
Утром стало известно, что спасатели извлекли из-под груды обрушенных стен и перекрытий здания тело женщины. Экстренно эвакуированных после ЧП людей расселили. Им разрешили брать с собой только самое необходимое.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени мощное пламя охватило автобус с пассажирами.
Читайте также
72%
0.41 65.52
0.53
Нашли ошибку?