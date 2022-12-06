Число погибших при взрыве в жилом доме Нижневартовска увеличилось до восьми

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 14

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Среди без вести пропавших — один ребенок.

Число погибших при взрыве в жилом доме Нижневартовска увеличилось до восьми

Фото: МЧС России / ТАСС

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Число погибших при взрыве в жилом доме Нижневартовска увеличилось до восьми. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Среди без вести пропавших — один ребенок.

Утром стало известно, что спасатели извлекли из-под груды обрушенных стен и перекрытий здания тело женщины. Экстренно эвакуированных после ЧП людей расселили. Им разрешили брать с собой только самое необходимое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени мощное пламя охватило автобус с пассажирами.

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