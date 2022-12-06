Число погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до 10

Число трагически погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до 10. Это стало известно после публикации официального сообщения СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

Трагедия произошла в жилой пятиэтажке на улице Мира вечером 4 декабря. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте все еще работают спасатели, разбирая завалы.

По официальным данным, в качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв газового баллона из-за разгерметизации.