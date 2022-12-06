Число погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до 10
| Происшествия 39
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте все еще работают спасатели, разбирая завалы.
Фото: МЧС РФ / ТАСС
Число трагически погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до 10. Это стало известно после публикации официального сообщения СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).
Трагедия произошла в жилой пятиэтажке на улице Мира вечером 4 декабря. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте все еще работают спасатели, разбирая завалы.
По официальным данным, в качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв газового баллона из-за разгерметизации.
Читайте также
-9° 773 мм рт. ст.
67%
67%
62.18
0.41 65.52
0.53
0.41 65.52
0.53
Нашли ошибку?